Serrettone. Bando di gara per la gestione

C’è tempo fino al 25 giugno per partecipare al bando di gara per la concessione in uso e la gestione per cinque anni dell’Aula verde al Serrettone, struttura turistico ricettiva che si trova al Melo, nel comune di Abetone Cutigliano. Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche, imprese e società in regola con quanto previsto dal bando di gara , oltre ad associazioni, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il Coni.

Il canone annuale è di 2.500 euro l’anno e l’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo: fino a settanta punti saranno dedicati all’offerta tecnica (progetto di gestione delle attività, programma della manutenzione annuale della struttura, proposta di ampliamento calendario e orario di apertura rispetto al capitolato, migliorie e interventi tecnici), mentre quella economica potrà valere fino a un massimo di trenta punti.

La concessione, come si legge nel bando di gara, potrà essere prorogata soltanto un’altra volta per altri cinque anni. co.da.