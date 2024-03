Serena Carradori stella di Disneyland Paris

Una pistoiese a Disneyland Paris per esibirsi sul palco del parco a tema francese. Serena Carradori sarà la voce solista nello spettacolo che la scuola di danza "On Stage" di Bergamo ha presentato alla Disney Performer Arts, l’agenzia che si occupa dell’intrattenimento della struttura parigina, ottenendo la chiamata dopo una serie di audizioni video di proposte a tema disneyano. Nella capitale transalpina, l’artista 38enne canterà sulle note di due grandi classici come "Re Leone" e "La Sirenetta", mentre le 46 allieve della scuola lombarda balleranno passi di danza classica e moderna. Una performance, quella in programma l’8 aprile, che aggiungerà ulteriore prestigio alla carriera di Carradori e che potrebbe anche aprirle nuove porte nel mondo del musical.

"Ma per il momento sono felice così, perché sul palco già si sogna e si fa sognare. Poi vedremo cosa accadrà in futuro. Sicuramente questa occasione è motivo di grande soddisfazione - sono le parole pronunciate da Carradori per commentare la notizia della sua prossima esibizione - Ci tengo a ringraziare la "On Stage" per l’opportunità che mi sta offrendo. Da quando collaboro con loro, c’è sempre stato un rapporto di stima reciproca. Ho la fortuna di avere a che fare con professionisti di alto livello e non a caso la loro scuola sta ottenendo importanti risultati come questo. Il musical è il mio mondo e per la Disney ho sempre avuto una predilezione, tanto che di recente con la mia scuola abbiamo portato in scena proprio uno spettacolo ispirato alle musiche dei classici dell’animazione Disney".

Il riferimento va a "I sogni son desideri, cent’anni di incanti", tenutosi il 21 dicembre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini (dove si è registrato il tutto esaurito). Sempre a proposito di Disney, durante la sua carriera Carradori ha vestito i panni di "Mary Poppins". "E’ l’incarnazione del mio sogno: qualcuno che viene in aiuto delle persone che sono in difficoltà. Era quello che desideravo da bambina e poi Mary Poppins, alla fine, lo sono diventata davvero, e ora un po’ mi ci sento con tutti i miei bambini che io chiamo le mie stelle del mattino...". Per chi non la conoscesse, Carradori - oltre ad essere una performer - ha insegnato musical al teatro Buona La Prima di Borgo a Buggiano e successivamente a Bottegone alla Capannina. Inoltre, ha dato vita alla prima accademia di musical a Pistoia, ossia la "Rise Up Musical Academy". "Fin da bambina ho amato cantare ed esibirmi, ed è proprio per questa esigenza di unire il canto al ballo che mi sono iscritta alla scuola di danza classica e moderna "Centro Arte Danza" di Pistoia, frequentandola fino all’adolescenza. Dopo essermi diplomata al Pacini, ho frequentato la facoltà di Architettura a Firenze, ma l’amore per il musical ha avuto la meglio - sottolinea l’artista - E così l’ho abbandonata quando ho superato il provino per Mirabilandia, dove ho interpretato Mary Poppins per una stagione. L’altro ruolo più importante che ho ricoperto è quello di Sandy di "Grease", dal 2007 al 2014, sul palcoscenico del Teatro della Luna di Milano, oggi Teatro Repower. Il mio sogno? Un teatro tutto mio".

