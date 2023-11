Serata formativa per gli operatori della Municipale

Nell’ambito delle iniziative organizzate a Pistoia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione culturale ricreativa ‘Pegaso’ della Polizia Municipale di Pistoia e il Centro Antiviolenza ‘Aiutodonna’ hanno organizzato per domani alle 20.15, nella sala convegni del Comando di via Pertini 679, una serata formativa dedicato agli operatori di settore sul tema "Violenza di genere: teorie e linee di intervento". Si intende così condividere un momento di approfondimento e discussione sul fenomeno della violenza di genere attraverso i contributi di esperte, così da arricchire e consolidare un panorama di riferimenti e riflessioni.

Le relatrici della serata saranno Tania Sguerri, psicologa e psicoterapeutica del Centro Antiviolenza Aiutodonna, e Marika Buciuni, psicologa psicoterapeuta, fondatrice dell’associazione Adhara Onlus, esperta in attività di progettazione, verifica e monitoraggio di interventi rivolti al contrasto della violenza di genere. Modera l’incontro Stefania Nunziante, ispettore della Polizia Municipale di Pistoia. Nell’arco della serata si parlerà delle diverse tipologie di violenza; del ciclo della violenza; del trauma della violenza sulle donne e sui minori; dello sguardo al maltrattante, del legame tra vittima e maltrattante e di come intervenire in caso di violenza. L’intento è quello di attivare un processo di apprendimento attivo, offrendo la possibilità di condividere esperienze e riflessioni, valorizzando e arricchendo abilità e competenze specifiche.

red.pt