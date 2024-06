Serata conclusiva del torneo del Gruppo Sportivo Avanguardia

Un torneo, la nuova campagna di reclutamento di piccoli calciatori, l’utilizzo, prezioso, dei social. Il rinnovamento nel segno della tradizione. Il Gruppo Sportivo Avanguardia 1953 del presidente Renzo Corsini coniuga alla perfezione passato, presente e futuro: una delle società calcistiche giovanili più antica non solo di Pistoia e provincia ma dell’intera Toscana, non ha disperso la memoria popolare e ha lo sguardo proiettato all’avvenire. Avanguardia, di nome e di fatto. Ecco spiegati l’approdo, con successo, sui social (attivissime le pagine Instagram e Facebook per avere notizie delle squadre, dei tornei e delle iniziative sociali) grazie al social manager Ruggiero De Iorio e l’organizzazione del seguitissimo Torneo del 71° Anniversario al campo Frascari di Pistoia. E ancora il nuovo riconoscimento Far.com, ottenuto per il progetto Time Out, e l’apertura della campagna di reclutamento dei bimbi compresi nelle classi d’età 2018-2012: le famiglie interessate sappiano che la Scuola Calcio dell’Avanguardia è totalmente gratuita e che per informazioni possono rivolgersi alla dirigente responsabile Milena Corsini (cellulare: 340 9656431).

Oggi è in programma la terza e conclusiva serata, presentata da Radio Pistoia Web, del Torneo del 71° Anniversario del sodalizio: dalle 18, in campo gli Esordienti (2012) con La Querce 2009 – Jolo Calcio; dalle 19.15, Calci 2016 con Avanguardia – Chiesina Uzzanese e Jolo Calcio – Sporting Casini; dalle 20, Pulcini 2014 con Avanguardia – San Giusto e Coiano Santa Lucia – Tobbiana; dalle 21, Esordienti 2012 con Avanguardia – San Giusto. Alla fine di ogni quadrangolare, sarà consegnata una medaglietta ricordo a tutti i bambini presenti e una Coppa di partecipazione alle squadre.

Gianluca Barni