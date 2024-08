"Senti come mi brace", serate di gusto

Appuntamento per gli amanti delle grigliate della settimana di ferragosto a Marliana per passare i giorni della calura estiva in compagnia: a partire da venerdì 9 agosto, fino a giovedì 15 agosto (escluso lunedì 12 agosto) a Marliana ci sarà la sagra "Senti come mi Brace", dedicata alle grigliate per tutti i gusti. Non mancheranno anche i divertimenti tipici dell’estate. Nel programma di Senti come mi Brace è prevista per tutte le sere una grande distesa di brace ardente nella piazza centrale dove verranno cotte bistecche, salsicce, pollo e rosticciana. Scherzosamente gli organizzatori informano che si potrà gustare anche rosticciana di dinosauro. Ogni sera, poi, i volontari proporranno un menù sempre differente e comunque ispirato alla gastronomia tipica della Montagna Pistoiese. Ad accompagnare il cibo è a disposizione un’ottima scelta di vini e di birra selezionata, oltre agli immancabili bomboloni caldi. Nel corso della sagra, inoltre, gli amanti del ballo potranno sbizzarrirsi in piazza con la musica live delle orchestre da ballo. A completare la manifestazione, tutte le sere ci sarà un tipico mercatino artigianale. La manifestazione è a Ingresso libero.

D.G.