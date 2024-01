Se una campionessa si trasforma nella Befana. Edita Pucinskaite pronta per la consegna dei doni

Quattordicesima edizione della Befana della Solidarietà: continua anno dopo anno l’iniziativa della Cisl Funzione pubblica di Pistoia in collaborazione con la campionessa del mondo Edita Pucinskaite e l’Avis Bike Pistoia. La Befana "Edita" venerdì 5 gennaio 2024 salirà nuovamente in sella alla sua bicicletta per regalare un sorriso. Si riparte, iniziando dalla ricerca delle calze e dei doni necessari a riempirle: la macchina organizzativa della Cisl Fp Toscana Nord si è già messa in moto da qualche settimana per farsi trovare pronta per il 5 gennaio, data nella quale, come da consuetudine, Edita Pucinskaite si trasformerà nella simpatica vecchietta che consegna caramelle e dolci ai bambini della pediatria dell’ospedale di Pistoia ed alle altre strutture del territorio provinciale. Come sempre la Cisl Fp di Pistoia, verrà aiutata dagli amici dell’Avis Bike per portare avanti questa iniziativa di beneficenza, ormai giunta alla 14° edizione, dedicata ai più piccoli e alle persone più fragili. "Un’iniziativa che ormai si è consolidata nel tempo, da diventare quasi una tradizione, da portare avanti con cura e attenzione, è una cosa bella di cui vado anche orgogliosa – afferma Edita – regalare un sorriso e un attimo di spensieratezza a chi vive momenti faticosi è veramente una cosa che mi rende felice". "Ci preme ringraziare – sottolinea Roberto Rossi, dirigente Cisl Fp Pistoia – l’estrema disponibilità delle strutture che andremo a visitare, senza le quali non sarebbe possibile portare avanti l’iniziativa. Programma della giornata del 5 gennaio:  Casa Famiglia Piccoli Passi alle ore 11.15;  Pediatria dell’ospedale San Jacopo alle ore 12.30; Maic alle ore 13.30 e Società della salute della Valdinievole alle ore 15.