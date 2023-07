Se n’è andata la professionista Alda Triolo

Si è spenta mercoledì scorso alle cure intermedie dell’ex ospedale del Ceppo Alda Triolo, 76 anni, nota architetta fiorentina e legata in maniera intensa alla nostra città perché qui vivono, ed hanno svolto la loro attività professionale, le sue due sorelle. Sono infatti Marina, insegnante per tanti anni al liceo scientifico "Amedeo Duca D’Aosta", e Riccarda, nota ginecologa, a voler lasciare testimonianza dell’addio alla cara sorella, che lascia anche la propria anziana madre, ed a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per le cure negli ultimi due mesi.

"L’intera famiglia Triolo – dice Riccarda – intende ringraziare sentitamente il dottor Mirco Donati, responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale San Jacopo, la dottoressa Irene Tassinari che invece svolge la sua professione alle cure intermedie e tutto il personale medico ed infermieristico che ha assistito nell’ultimo periodo della propria vita nostra sorella Alda. Un grande grazie per le cure amorevoli e l’assistenza impeccabile che gli hanno fornito e per come è stata sostenuta durante la sua degenza". Dal pomeriggio di mercoledì Alda Triolo è stata esposta presso le cappelle del commiato del San Jacopo e oggi, alle ore 14, verrà trasferita a Firenze dove appunto viveva: alle 15 si celebrerà il funerale nella Basilica di San Lorenzo.

"Riteniamo importante mettere in evidenza il lavoro che hanno svolto con tenacia e professionalità tutti i medici e gli infermieri che gli sono stati accanto – conclude Riccarda Triolo – purtroppo negli ultimi giorni la situazione si è aggravata e, oggi, ne piangiamo la sua scomparsa". Alla famiglia le condoglianze e la vicinanza anche da parte di tutta la redazione de La Nazione.

S.M.