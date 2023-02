Se il timo salva i libri antichi dalla muffa Lorenzo e la Montagna delle meraviglie

di Lucia Agati C’è una piantina, sulle nostre montagne, che ha caratteristiche molecolari uniche e che può curare i libri antichi, salvandoli dalla muffa. Una scoperta eccezionale che dobbiamo ai ricercatori del Cnr. Uno straordinario capitolo che si aggiunge al grande patrimonio dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, oggi diretto da Lorenzo Vagaggini. Lorenzo, nato a Santa Fiora il 5 luglio del 1969, è un esperto di scienze forestali e il suo lavoro è sui monti da venticinque anni. Nel 2010 si è laureato una seconda volta, in storia, discutendo la tesi in geografia sociale. La Montagna per lui è un tesoro prezioso da custodire e da valorizzare, ogni giorno. Lorenzo è titolare dello studio Star, dove lo affiancano Francesco e Federico, si occupano di progettazione integrata per privati ed enti pubblici nel settore agricolo, riqualificazione dei borghi e rigenerazione di comunità, parole che possono contenere un’idea di futuro. Quando ha deciso di intraprendere l’avventura dell’Ecomuseo? "Dopo la seconda laurea in storia sono rimasto in contatto con il laboratorio dell’università e ho seguito con attenzione il lavoro svolto da Manuela Geri per l’Ecomuseo. Mi ha sempre appassionato l’idea di provare a restituire qualcosa sul territorio e così, nell’estate del 2022, ho preso parte al...