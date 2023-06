Se bastano un "ponte" e un temporale

Elisa Capobianco

Oggi parliamo di una viabilità che fa acqua. In tutti i sensi. Guardando alla Piana pistoiese il pensiero va alle strade che finiscono allagate, se non al primo temporale diciamo a quello più insistente. Con il paradosso, vero, che si tratta sempre delle stesse già ben note: vedi Agliana venerdì. Che cosa stiamo aspettando? Forse conseguenze irreparabili? Guardando alle vie di "grande" comunicazione, invece, la rabbia monta a ogni giorno segnato di rosso sul calendario. Il ponte lungo del 2 giugno non ha tradito le aspettative: ieri l’A11 bloccata per ore a causa di un incidente (banale) verso il mare e semplicemente per il traffico in direzione Firenze. Tutto normale?