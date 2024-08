Scuole, spazi verdi e impianti. Un piano da undici milioni. Attesa per le graduatorie

Undici milioni di investimenti nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, e più della metà per le scuole. Per il 2024 sono destinati alla demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia di San Michele 900.000 euro. E quindi: adeguamento sismico della palestra della Don Milani di Spedalino 50.000 euro; 10.000 euro per migliorare la nuova scuola primaria di via Mallemort de Provence che da settembre accoglierà gli alunni e altri 10.000 alla riconversione dell’ex-cucina di via Bellini in asilo nido, i cui lavori sono in corso. Inoltre, è in programma il cofinanziamento della manutenzione straordinaria del palazzetto dell’Itc Capitini che sarà realizzato per l’80% grazie a un bando regionale vinto dall’amministrazione. Il costo dell’opera è di 195.000 euro. Un importo di 800.000 euro, finanziato con l’avanzo di amministrazione disponibile, è destinato all’acquisto del terzo lotto (circa 250 metri quadrati) per la nuova biblioteca, con le spese di ristrutturazione di tutti i locali. A dicembre 2023 l’amministrazione Benesperi aveva acquistato i primi due lotti dei locali ex Coop per la nuova biblioteca, con superficie totale di circa 500 metri quadrati e acquistati per un importo di 875mila euro (comprensivo di ristrutturazione e allestimento). Per lo sport è prevista la realizzazione con manto sintetico del campo sussidiario Franchi (800.000 euro), riqualificazione della pista di atletica allo stadio comunale (600.000 euro), adeguamento impiantistico degli spogliatoi dello stadio (150.000). Attenzione anche a piazze, spazi verdi e marciapiedi, con riqualificazione delle piazze Gramsci e IV Novembre (400.000 euro), sistemazione del lago al parco Pertini, secondo lotto (660.000 euro), riqualificazione del parco di Carabattole (350.000) e interventi sui marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche (380.000). Nel 2025, su un investimento totale di 2.900.000 euro, quasi il 60% è destinato alla a materna: adeguamento della scuola dell’infanzia di via Bellini 820.000 euro e nuova scuola dell’infanzia in via Mallemort 880.000 euro, più 1.200.000 euro per l’adeguamento sismico del palazzo comunale. Nel 2026 previsti 1.250.000 euro per ampliare lala materna via Dante Alighieri e 1.575.000 per ampliare la scuola dell’infanzia Don Milani. "E’ un programma ambizioso – commenta il sindaco – con molta attenzione all’edilizia scolastica. Gran parte delle opere sono legate a finanziamento con bandi del Pnrr ai quali abbiamo partecipato e quindi auspichiamo che le graduatorie escano al più presto".

Piera Salvi