Scuolabus, indagine sulla qualità: "Servizio promosso a pieni voti"

Riscontro positivo quello che il Comune di Quarrata ha avuto da parte delle famiglie sulla qualità del trasporto scolastico, per il quale, da lunedì 26 agosto, sarà nuovamente possibile presentare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2024-25. Le domande possono essere presentate online oppure di persona all’Ufficio relazioni con il pubblico in Piazza Risorgimento. Un servizio apprezzato, come risulta dalle risposte al questionario che l’ufficio pubblica istruzione del Comune aveva inviato ai genitori i cui figli usufruiscono dello scuolabus. Erano state rivolte una serie di domande per capire il gradimento, cosa e come migliorare e accogliere così eventuali suggerimenti. Delle quattordici scuole interessate – la Scuola d’Infanzia di Barba, Casini, Catena, Santonuovo, Caramelli e Munari di Quarrata; la Scuola Primaria di Valenzatico, Vignole, Catena, Santonuovo, Manzi e Don Puglisi di Quarrata; la Scuola Secondaria di 1° grado di Vignole e Quarrata – hanno risposto 264 genitori. Nel complesso il servizio di trasporto scolastico è stato ritenuto ottimo da più della metà degli intervistati (54,92%); buono dal 40,91%. Nessuno lo ha ritenuto insufficiente. In particolare la percentuale di chi lo ritiene ottimo, rispetto all’anno precedente, è aumentato ulteriormente (nel 2022 era il 43,80%). Anche sul numero delle fermate programmate dallo scuolabus, i genitori hanno dimostrato pieno apprezzamento: l’87,45% si ritiene soddisfatto, a fronte dell’1,14% che non lo è, e dell’1,90% secondo il quale servirebbero ulteriori fermate. Molto alte anche le valutazioni su alcuni particolari aspetti, come la presenza degli accompagnatori a bordo, le condizioni e la pulizia del mezzo, il rispetto degli orari, la competenza dell’autista e dell’accompagnatore, nel proprio compito e nel relazionarsi con i bambini.

Altissime anche le percentuali di gradimento sulla professionalità e tempestività nel risolvere Ii problemi da parte del personale del servizio pubblica istruzione del Comune di Quarrata. "Questa indagine rileva che il nostro trasporto scolastico è un’eccellenza a servizio della comunità. Ringraziamo il servizio pubblica istruzione che dimostra come ogni anno si possa ulteriormente migliorare un servizio già attestato su livelli altissimi – hanno dichiarato il sindaco Gabriele Romiti e l’assessora all’istruzione Annamaria Turetti –. Continuiamo a lavorare in questa direzione per mantenere questi standard di qualità".

D.G.