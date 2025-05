Scuola d’infanzia, arrivano i soldi. Ora partirà la messa in sicurezza

Lavori di miglioramento sismico e statico della scuola d’infanzia di Montagnana Pistoiese. La giunta di Marliana ha comunicato l’ottenimento di un importante contributo da parte di Regione Toscana a valere sulle risorse a sostegno degli enti locali per interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica. A seguito del recente acquisto del piano terra dell’immobile, reso possibile da un finanziamento concesso dalla Fondazione Caript, per un importo di circa 80mila euro, il Comune ha ottenuto il contributo. L’edificio, fino al 2020, aveva ospitato, al primo terra, un circolo ricreativo e, al piano primo, la scuola dell’infanzia comunale ma, a seguito di verifiche tecniche svolte dal Comune, emersero rilevanti criticità in merito agli aspetti sismici e statici, costringendo l’ente ad emanare un’ordinanza di chiusura, con conseguente interruzione delle attività in esso svolte. I costi stimati per il recupero e la riqualificazione dell’immobile ammontano ad oltre 490mila, di cui poco più di quattrocentomila saranno coperti dal finanziamento, mentre la restante quota è a carico del Comune.

"L’intervento - dice il sindaco Federico Bruschi - è stato fra quelli considerati prioritari dalla mia amministrazione. Dovevamo sanare una situazione che da troppi anni si stava protraendo, negando spazi adeguati ai bambini e costringendo conseguentemente a limitazioni anche gli studenti della scuola elementare che ha destinato alcuni spazi alle attività dell’infanzia. Il lavoro svolto si è prima concentrato sull’acquisto dell’immobile, e poi sulla richiesta di finanziamenti per poter realizzare gli interventi. Il nostro comune è stato il primo, in tutta la regione Toscana, ad avanzare la richiesta sullo specifico bando regionale. Per il risultato ottenuto ringrazio gli uffici e mi auguro che i tempi di completamento dell’opera siano i più brevi possibili, al fine di restituire il bene alla collettività. L’intervento si inserisce in una più ampia operazione di riqualificazione sociale e funzionale dell’intero abitato di Montagnana e proseguirà con la realizzazione dell’ambulatorio medico, di un giardino pubblico e di due appartamenti di edilizia popolare. Ringrazio Regione Toscana, in particolare il consigliere Marco Niccolai". Niccolai fa eco: "Come Presidente della Commissione Aree Interne mi sono rapportato spesso con l’amministrazione comunale di Marliana per affrontare le questioni che riguardavano Montagnana: nello scorso autunno eravamo riusciti a finanziare il recupero di un immobile a fini sanitari e sociali. Mancava un importante tassello per le esigenze scolastiche. In 6 mesi mettiamo in campo come Regione più di 550mila euro per il Comune di Marliana. La Toscana Diffusa non è uno slogan ma fatti concreti".

Giovanna La Porta