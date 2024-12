Scuola di studi umanistici. Percorso formativo gratuito

PISTOIA

È aperta la partecipazione alla Scuola di Studi Umanistici, iniziativa promossa da Fondazione Caript che propone un percorso didattico, a titolo completamente gratuito, rivolto a studentesse e studenti, iscritti all’ultimo triennio di scuola superiore, che risiedono in provincia di Pistoia o che vi svolgono i propri studi. L’obiettivo della scuola è sostenere e incentivare l’approfondimento culturale di giovani offrendo esperienze nell’ambito delle discipline letterarie, linguistiche, storiche e filosofiche. Nel 2025, per la terza edizione, il tema scelto è “Utopia, un paradigma della cultura occidentale”.

"Questa iniziativa – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – fa parte di un’ampia e articolata serie di interventi attraverso i quali vogliamo contribuire a rafforzare le attività educative e formative per i ragazzi e le ragazze del nostro territorio. Con la Scuola di Studi Umanistici vogliamo sperimentare un modello che possa orientare verso gli studi umanistici e le carriere in questo ambito, con l’attenzione prioritaria a creare per gli studenti e le studentesse una esperienza di vita e educazione in comune, un “ambiente” nel quale apprendere e la predisposizione a “restituire” alla comunità quanto hanno ricevuto".

Il programma della Scuola di Studi Umanistici prevede tre lezioni, una per ciascun curriculum (storico, filosofico e filologico-linguistico) che si terranno da gennaio a marzo, oltre trasferte, una due giorni di approfondimento a metà percorso e una scuola residenziale a settembre. Le lezioni sono affidate a professori universitari: Lucia Felici, docente di Storia moderna dell’Università di Firenze; Dimitri D’Andrea, docente di Filosofia politica nell’ateneo fiorentino e Massimo Bucciantini, docente associato di Storia della scienza dell’Università di Siena. Tra gli appuntamenti proposti dalla Scuola di Studi Umanistici c’è una visita, nella prossima primavera, a Pienza, città che papa Pio II volle edificare sui canoni costruttivi e filosofici rinascimentali. Dal 2 al 6 settembre si svolgerà la scuola residenziale, con lezioni al mattino e laboratori pomeridiani seguiti da tutor.

Il progetto della scuola è realizzato con un apposito bando di Fondazione Caript in collaborazione con le associazioni Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Società Pistoiese di Storia Patria, Storia e Città, Fondazione Uniser e Università Vasco Gaiffi. Sono disponibili fino a 31 posti e la scadenza per presentare domanda è il 13 gennaio 2025, attraverso il sito fondazionecaript.it, sezione “bandi e modulistica”. Le candidature saranno valutate in base alla documentazione richiesta e a un colloquio conoscitivo.