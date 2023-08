Scritte no vax L’Asl assicura: "Presto rimosse"

Le scritte no vax all’ospedale, vicine all’obitorio dell’ospedale San Jacopo, l’Asl si dice "molto dispiaciuta" per l’accaduto. Precisando che la direzione si è mossa in maniera molto veloce, attivandosi il giorno stesso in cui le scritte sono state rilevate, 12 agosto scorso, con le autorità competenti per sporgere denuncia e segnalare l’accaduto. "La Digos è intervenuta per avviare un’istruttoria di indagine contro ignoti – fanno sapere –: dopo aver effettuato gli opportuni rilievi fotografici e acquisito le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza. In seguito al nullaosta ricevuto, le scritte sulle mura dei locali verranno rimosse nel corso della prossima settimana".