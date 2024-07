Scompiglio con Valdimontone

Jonathan Bartoletti in arte Scompiglio si è accordato con la contrada del Valdimontone per il Palio di Siena che si correrà domani, martedì 2 luglio. Il fantino pistoiese torna dunque a vestire il giubbino rosa e giallo con cui aveva già corso quattro volte (l’ultima nell’agosto 2017) e vinto l’Assunta 2012 in groppa a Lo Specialista.

Stavolta Scompiglio terrà le redini di Ungaros, uno dei pochi barberi esperti (due presenze) in questa carriera di Provenzano che vedrà in Piazza tantissimi esordienti e nessun ’bombolone’, come vengono definiti in gergo i cavalli già vincenti.

Bartoletti, essendo il fantino più vincente (cinque Palii) dopo Giovanni Atzeni detto Tittia (ingaggiato dall’Oca), aveva chiaramente un buon ventaglio di scelta. In particolare le due strade migliori erano lo stesso Valdimontone e la Pantera, con cui aveva sfiorato il successo lo scorso agosto e che aveva avuto in sorte Viso d’Angelo, il soggetto che l’ha portato a pochi centimetri dalla gloria nel luglio 2022.

Alla fine, nonostante la presenza della rivale Nicchio che farà quasi di sicuro una carriera in difesa vista l’assegnazione del barbero esordiente Akida, Scompiglio ha optato per tornare nel terzo di San Martino a distanza di sette anni dall’ultima occasione.

Questo Palio di Provenzano sarà sicuramente molto incerto vista l’assenza di cavalli vincenti (Violenta da Clodia e Remorex si sono ritirati mentre alcuni problemi di salute hanno escluso Zio Frac che era andato a segno da scosso per l’Oca nell’ultima carriera) ed i tanti esordienti, perciò il bagaglio d’esperienza di Jonathan potrà sicuramente fare la differenza.