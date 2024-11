Scompare a Pistoia, maxi ricerche e appelli sui social. In campo anche unità cinofile

Pistoia, 19 novembre 2024 – Apprensione per la scomparsa di un anziano a Pistoia. L’uomo si è allontanato dalla sua abitazione sul viale Adua nel tardo pomeriggio di lunedì 18 novembre. Appelli sui social da parte della famiglia. In campo per le ricerche ci sono i vigili del fuoco, che coordinano le operazioni.

Con loro personale Vab oltre alla polizia e alla polizia provinciale. L’uomo era nella sua casa, in viale Adua, all’altezza di Capostrada. Ha problemi di salute. Si è allontanato e quando i familiari se ne sono accorti hanno subito dato l’allarme. C’è apprensione per il fatto che ha trascorso l’intera notte fuori, all’aperto e al freddo.

“E’uscito di casa da solo ed è scomparso nel nulla mentre mia nonna stava in cucina – dice la nipote – E’ magro, con gli occhiali, e porta una tuta”.