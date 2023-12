“Esco per una passeggiata”, ricerche senza sosta per l’uomo scomparso da casa dall’8 dicembre

San Marcello Piteglio (Pistoia), 13 dicembre 2023 – Sono ormai cinque giorni che un uomo di 89 anni è scomparso dalla sua casa in località Gavinana, nel comune di San Marcello Piteglio (PT). Purtroppo le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai scarse. Vigili del fuoco, Guardia di finanza e soccorso alpino stanno battendo le zone circostanti senza tregua, impiegando unità cinofile sul campo, mentre droni e un elicottero dei Vigili del fuoco sorvolano l’area dall’alto. L'uomo era uscito di casa venerdì scorso per fare una passeggiata e quando i familiari non lo hanno visto rientrare hanno dato all'allarme. “Le nostre squadre stanno collaborando con i vigili del fuoco e con il soccorso alpino civile a queste ricerche. Al momento, rispetto a quello che era emerso nei giorni scorsi, non ci sono novità, le ricerche comunque vanno avanti”, afferma il comandante provinciale della Guardia di finanza di Pistoia, colonnello Stefano Lampone.