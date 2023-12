Esce per una passeggiata e scompare nel bosco. Ore d’ansia per un anziano

San Marcello Piteglio (Pistoia), 9 dicembre 2023 – Ore d’ansia per un uomo di 89 anni che manca da casa da venerdì. L’anziano era uscito da casa come al suo solito per fare una passeggiata in zona e raccogliere ghiande: conosce molto bene la zona, ma da venerdì non si sa più nulla di lui.

Indosso aveva una giacca mimetica e pantaloni beige. Le ricerche stanno andando avanti senza sosta da venerdì ad opera dei vigili del fuoco del comando di Pistoia. Sul posto stanno operando i nuclei cinofili dei vigili del fuoco e i nuclei Sapr (droni) di vari comandi della regione. Sul posto continua la collaborazione per la ricerca del disperso con personale del Soccorso Alpino e della guardia di finanza. Presenti anche i carabinieri della locale stazione di San Marcello.