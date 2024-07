La Pantera vince il Palio dei Rioni. Esplode la gioia e la festa in piazza. Due mesi di sfide in tutti gli sport

E’ stato il rione della Pantera ad aggiudicarsi il palio quest’anno, al termine delle gare sportive che hanno animato le serate estive dei cittadini di Quarrata. Mercoledì sera, durante la festa in piazza Risorgimento, Marta Cappellini, figlia del compianto Carlo Cappellini alla cui memoria è intitolato il palio, ha consegnato ai vincitori il "cencio" disegnato da Simone Tramonti, con grande soddisfazione degli atleti che hanno partecipato ai tornei delle varie discipline sportive. Tanto l’entusiasmo della squadra della Pantera e della sua tifoseria, che si è scatenata tra sventolio di bandiere, urla e salti di gioia. La festa era iniziata nel tardo pomeriggio, con l’allestimento nella piazza principale di Quarrata dello street food organizzato dai ristoratori del territorio, come Fratelli Lunardi, Poke chiacchiere, River Pub, Canto di primavera del sogno antico, Fame chimica, Ristorazione Toscana e Azienda Agricola La Quercia. Non è mancata neppure la musica e lo spettacolo, con il Dj set Giaggi Dj e l’esibizione come special guest di Fabio Manetti in arte Smilzo. Per la prima volta da quando è nata questa competizione amatoriale, la premiazione si è svolta in luglio, invece che in concomitanza con la festa patronale di settembre. Una decisione nata in seno al comitato organizzatore, visto che quest’anno a settembre non è prevista la corsa ciclistica come evento conclusivo dei tornei dei rioni e anche per dare impulso alle realtà locali, approfittando del giorno in cui gli esercizi commerciali mantengono l’apertura serale.

"Siamo contenti per la riuscita della festa – hanno osservato i volontari del comitato – per il prossimo anno però ci piacerebbe veder crescere il numero delle persone che si impegnano nell’organizzazione. Questa è una manifestazione ormai divenuta una tradizione per la nostra città, ma per la buona riuscita è fondamentale la partecipazione e l’impegno di tutta la comunità".

Ad attribuire la vittoria quindi di questa edizione è stato il conteggio dei punti accumulati nelle varie gare a partire dal 20 di maggio. Le squadre di Orso, Pantera, Puma, Drago, Istrice, Leone, Giraffa, Lupa, si sono sfidate in questi due mesi nelle discipline mountain bike, calcio adulti, giovanile e esordienti, podismo, padel, basket e burraco. Ad aiutare il comitato di volontari nell’organizzazione dei tornei e delle gare sono state le società sportive del territorio relative a ogni disciplina: Quarrata Bike per la corsa di mountain bike, "Podistica Quarrata" e Podistica "La Stanca" per la staffetta, "U.S.D. Olimpia Quarrata", "A.C.U. Sporting Casini" e "A.S.D. Olmi" per il calcio, "GreenSport Fame" per il padel, Dany Basket per il basket.

Daniela Gori