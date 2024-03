Sclerosi multipla, malattia e cure

Successo dell’open day organizzato all’ospedale San Jacopo sulla sclerosi multipla. Presenti un numeroso pubblico e molti pazienti. "E’ la malattia neurologica a spiccata connotazione femminile e che colpisce maggiormente in età giovanile, tra i 20 i 40 anni di età – ha spiegato la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero –; ed è per questo che, anche oggi, con questa iniziativa, abbiamo voluto dare risalto ad una patologia che ci vede impegnati come ospedale nel diffondere sempre di più una cultura di genere". All’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda e organizzata con la collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sono intervenute anche la presidente della Sds pistoiese, la dottoressa Anna Maria Celesti e il direttore della zona distretto la dottoressa Silvia Mantero, per sottolineare la presa in carico dei pazienti anche a livello territoriale. Il direttore della struttura complessa di neurologia, dottor Gino Volpi (nella foto) ha, infatti, spiegato che la malattia ha vari stadi: "la fase acuta che viene gestita in ambito ospedaliero e le fasi complesse della malattia che vengono seguite a livello territoriale – ha specificato –. Sono 600 i pazienti con sclerosi multipla in area pistoiese, 200 dei quali sono continuativamente seguiti dal nostro centro specialistico dedicato dove viene posta la diagnosi, inquadrato lo stadio della malattia e impostata la terapia necessaria che si avvale oggi di avanzate opportunità terapeutiche".