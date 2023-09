Schianto in moto, via alle indagini Ora le testimonianze dei ragazzi

È ancora ricoverato in condizioni gravissime con prognosi riservata al San Jacopo il motociclista 22enne di origine siciliana, dopo il terribile incidente in sella alla moto nella zona industriale di Valenzatico. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 di domenica 3 settembre. Il giovane si è scontrato con un altro ragazzo, anche lui in moto, all’incrocio tra via Palatucci e via Modena.

Il 22enne – che nell’impatto avrebbe perso il casco – cadendo ha sbattuto fortemente la testa sull’asfalto ed è rimasto privo di conoscenza a terra. Soccorso dalla squadra della Croce rossa della piana pistoiese, è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Pistoia. Non destano preoccupazioni le condizioni dell’altro motociclista coinvolto, per il quale è intervenuta la Misericordia di Agliana.

Intanto, sull’incidente è stato aperto un fascicolo in Procura. Le indagini sono svolte dai carabinieri: sono stati i militari della stazione di Serravalle a intervenire sul posto e a svolgere i primi rilievi. Decisive, in questi giorni, saranno le testimonianze che verranno rese dagli altri ragazzi che erano presenti quella sera in quel maledetto incrocio: i carabinieri li stanno ascoltando per raccogliere quanti più elementi possibile. Sarebbero diversi i giovani che potrebbero fornire dettagli utili alla ricostruzione dei fatti. Così come saranno decisive le prossime ore per il giovane che si trova in ospedale e che sta lottando per la vita. Purtroppo, dal momento dell’impatto, è in coma.

Un incidente, questo, che risveglia paure tra tante famiglie di giovani e tra i residenti, visto che proprio la zona industriale di Quarrata è da tempo diventata luogo di ritrovo per i bikers. Tante le segnalazioni arrivate nei mesi scorsi anche alle istituzioni per la presenza di gruppi di giovani che si ritrovano lì a girare in moto, spesso per poi postare sui social le immagini che ottengono migliaia di visualizzazioni e di like. Una specie di "circuito", insomma, che ha suscitato più volte anche le lamentele degli imprenditori e degli operai quando le scorribande avvengono di giorno, per il rumore e per la mancanza di rispetto del codice della strada. Ma è di notte, quando la zona è deserta, che ragazzi e ragazze vi si raggruppano a decine, sfrecciando sulle moto da cross e sfidando il destino.

D.G.