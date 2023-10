Scambio culturale tra Pistoia e Olanda. Entusiasmo fra i ragazzi del Fedi-Fermi

Sono da poco tornati a Pistoia i 31 studenti del Fedi-Fermi che hanno partecipato allo scambio internazionale con la scuola Uhlenof di Doetinchem in Olanda. Gli allievi, accompagnati dalle professoresse Isabella Bardini e Irene Caramelli, sono stati ospitati dalle famiglie olandesi dei "twins" che loro avevano ospitato lo scorso aprile a Pistoia. Diverse ed arricchenti sono state le attività organizzate dai docenti olandesi per gli ospiti italiani; gli studenti, infatti, oltre a confrontarsi con il sistema di istruzione e la cultura locali, hanno potuto visitare la città Amsterdam, l’Openlucht Museum vicino ad Ahrnem e praticare il climbing in un parco avventura

nella foresta di Ruurlo. Gli studenti del Fedi-Fermi, entusiasti dell’esperienza, si dicono prontissimi per un nuovo scambio ed alcuni di loro hanno anche espresso il desiderio di tornare in Olanda per trascorrere le vacanze nella cittadina dei coetanei da cui sono stati accolti. Le insegnanti sono felicissime della buona riuscita del progetto, nonché soddisfatte della collaborazione trovata negli studenti e nelle loro famiglie. E soprattutto si dicono ottimiste per il proseguimento dell’esperienza, visto anche l’ottimo rapporto instaurato con il corpo docente della scuola olandese.

red.pt