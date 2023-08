Sarà un "Settembre" di tradizioni Torna la storica Fiera del bestiame

Conto alla rovescia per l’avvio del Settembre quarratino, la manifestazione tradizionale di eventi organizzata dal Comune di Quarrata (in collaborazione con le associazioni del territorio), con il 5 settembre dedicato alla festa patronale. Quest’anno oltre agli eventi del martedì di festa come il concerto alle 21 in piazza Risorgimento della Filarmonica Giuseppe Verdi, la tombola dell’Avis alle 22,45 e i fuochi d’artificio alle 23,30 allo stadio Raciti, torna anche la storica fiera del bestiame. A partire dalle 9 davanti alla chiesa di santa Maria Assunta saranno in esposizione gli animali da allevamento e, dopo la Messa, il lancio delle colombe. Come ormai da diversi anni sempre martedì dalle ore 18 in piazza Fabbri sarà allestito il Percorso enogastronomico in collaborazione con SlowFood Pistoia della Fiera del gusto.

Alla giornata dedicata alla festa della patrona, santa Maria Assunta, che nel primo ‘900 venne spostata dal 15 di agosto al primo martedì del mese di settembre proprio per farla coincidere con la fiera del bestiame, fanno da contorno gli altri giorni il luna park nelle piazze Aldo Moro e Berlinguer da giovedì 31 agosto fino al 10 settembre e vari appuntamenti. Tanti gli eventi musicali che durante il mese si alterneranno sul palco di piazza Risorgimento dalle ore 21, tra i quali venerdì 1 settembre la serata di "Quelli del Byblos", sabato 2 settembre lo spettacolo "Per te", per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro in ricordo di Francesco Bernardini, domenica la serata jazz e lunedì i concerti di Cmqmartina e poi di Maria Antonietta, mentre mercoledì all’anfiteatro del Gatto in via da Montemagno Benedetta Gaggioli presenterà il suo nuovo album. Mercoledì 6 settembre dalle 20.45 serata dedicata a sport e associazioni sportive con la presenza di Giancarlo Antognoni e la presentazione del Memorial Carlo Ruben Cappellini. Sabato 9 settembre alle ore 20.45 sul palco di piazza Risorgimento torna don Luigi Ciotti insieme ad altri attivisti con Rete Radiè Resch per la 30° Marcia per la Giustizia "L’obbedienza non è più una virtù".

Tra gli altri appuntamenti, il 2 settembre alle 17 negli spazi del Tamburo della luna in via Fermi 31 sarà presentato il progetto "Museo virtuale di Quarrata", dedicato agli "Imbottiti di storia" a cura di Magnificoingegno Arci Quarrata, e alle ore 18 in via Firenze verrà intitolata la pista ciclabile al ciclista e direttore sportivo Fabrizio Fabbri. Sul sito del Comune di Quarrata è possibile consultare il programma completo di tutti gli eventi. Daniela Gori