Santonuovo La grande festa dell’arte sul lago

Una festa meravigliosa. Una festa dell’arte, della creatività, della possibilità di esprimere il proprio talento e anche una festa della famiglia. L’ex tempore "Lago di Santonuovo in Arte" ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata, compreso quello della solidarietà grazie alle offerte raccolte e destinate all’associazione di promozione sociale "I colori nel silenzio", voluta e fondata dall’artista di Santonuovo, Barbara Pratesi, in memoria della madre Gabriella Giannini, per sostenere gli artisti con disabilità. Barbara è l’anima di questa manifestazione, giunta alla sua seconda edizione quasi doppiando il numero degli artisti iscritti, balzati a quota 140. E’ stata la festa dei bambini che hanno partecipato con allegria e con un commovente entusiasmo. E’ stato uno spettacolo vederli correre sulla pedana con la loro opera in mano per ricevere il premio. Erano felici al termine di una giornata gioiosa trascorsa all’ombra degli alberi sulle rive del Lago di Santonuovo intenti a dipingere con impegno e con bravura e accanto babbo, mamma, nonni e fratellini con il tavolino da pic nic. Tutti hanno ricevuto la medaglia e l’attestato di partecipazione e un piccolo omaggio. Sono stati straordinari e la loro forte presenza ha siglato l’importanza di una giornata in cui essere comunità è stata un dono prezioso per tutti. Ed ecco i vincitori. Nella sezione dedicata ai pittori professionisti primo premio ad Alfonso Fantuzzi; al secondo posto Leonardo Gori; terza classificata Alessandra Baroncelli. Nella sezione arte condivisa primo premio a Francesca Fantuzzi; al secondo posto Simone e Domenica Citera e terza Giuditta Biancalani.

Sezione giovanissimi: primo premio a Ginevra Fattori; secondo a Irene Cappellini e terzo a Mario Fattori. Seconda classifica per i giovanissimi: primo premio a Sandra Volpi; secondo a Samuel Biondi e terzo a Vasco Branchetti. La giuria era composta dalla presidente de "I colori del silenzio", Barbara Pratesi, Giacomo Innocenti (antiquario), Elena Fabbri (insegnante e scenografa), Massimo Mandarò (pittore e gestore del Lago), Lorenzo Enrico Gori (giornalista di Tvl); Marzia Tesi (arte e immagine); Massimo Cappelli (pubblicitario ed editore di NoidiQua), Lucia Agati (giornalista de La Nazione). A rappresentare, anche in giuria, il Comune di Quarrata, che ha dato il patrocinio all’ex tempore, l’assessore Anna Maria Turetti che ha sottolineato il valore artistico e sociale della giornata. La cerimonia è stata condotta da Alessia Tasselli. Grande l’impegno di Alessandra Mazzoli. L’evento ha avuto il sostegno di Mutua Alta Toscana, il cui presidente, Carlo Spini, ha portato il suo saluto e il suo apprezzamento, e il contributo di: Officina Meccanica Emmepi; Bottega D’arte Ventura; Carpenteria metallica A.erre manufacturing; Color Lab colori e vernici; L’antica macelleria di Bonacchi Daniele; Autofficina Argonauti; Biagini calzature; Matilde Niccolai web design. Appuntamento a settembre 2024 con belle novità a cui Barbara sta già lavorando.

Daniela Gori