Santo Stefano con la Filarmonica Verdi

Appuntamento nel giorno di Santo Stefano con il tradizionale concerto all’interno della chiesa San Michele Arcangelo di Vignole: giovedì 26 dicembre alle ore 16,30 nella chiesa (gentilmente concessa da don Eusebio Farcas), l’orchestra della filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata si esibirà con con gli immancabili canti di Natale e brani di musica leggera, operistica e religiosa. Un evento quest’anno particolarmente sentito, ricorrendo il 150° dalla fondazione della Filarmonica. A dirigere il concerto sarà il maestro Alessandro Francini, insieme al giovane maestro Tommaso Giannoni. Come sempre sarà il presidente della filarmonica Pierluigi Borelli, che ha curato anche l’organizzazione del concerto, a presentare l’esibizione dei musicisti e dei cantanti. Allo spettacolo prenderanno parte anche gli allievi della scuola di musica della filarmonica e e la Corale Auser Averardo Masini di Montale diretta dal maestro Arnetoli.

E’ prevista inoltre la straordinaria partecipazione degli alunni della scuola primaria Don Puglisi di Quarrata delle classi 3^C, 4^B e 5^A e B accompagnati dagli insegnanti Franca Picchi, Valentina Matteini e Gianfilippo Catalano. L’atmosfera suggestiva all’interno della chiesa sarà inoltre resa ancora più coinvolgente dalle voci e dal belcanto di Silvia Benesperi, Veronica Senserini, Stefano Arnetoli, Sauro Casseri. Tra i brani che verranno eseguiti alcuni di Giuseppe Verdi, come Va pensiero dal Nabucco e il coro degli Zingari dal Trovatore, le famose arie di Giacomo Puccini Vissi d’arte e E lucean le stelle da Tosca, Nessun dorma da Turandot e Quando m’en vo’ soletta da Boheme, poi La Barcarola di Offenbach e Intermezzo da Cavalleria rusticana di Mascagni. Non mancheranno Tu che mi hai preso il cuor dal Paese dei campanelli di Lehar, qualche brano di musica leggera tra cui La bella e la bestia e le beneauguranti e natalizie Happy Xmas, Holy night e Tu scendi dalle stelle. Quello del concerto del giorno dopo Natale a Vignole è ormai un appuntamento immancabile al quale la comunità quarratina è affezionata perché un’occasione per celebrare questo periodo di fine anno in modo semplice ma sentito.

La filarmonica di Quarrata, fondata nel 1874, è un ensemble che da anni si esibisce con tutta l’orchestra in varie manifestazioni istituzionali, e festival prestigiosi. Il concerto nella chiesa San Michele Arcangelo a Vignole è a ingresso libero fino a esaurimento posti, ha il patrocinio del Comune di Quarrata ed è sostenuto da Banca di credito cooperativo Alta Toscana. Sarà possibile rivedere alcuni momenti del concerto nei giorni successivi in video e foto sulla pagina facebook della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata.

Daniela Gori