San Giorgio, apre il cantiere. E sarà tutto più sicuro

PISTOIA

Sembra essere arrivato finalmente il momento di mettere mano al cantiere per la riapertura del parcheggio San Giorgio, chiuso oramai dal novembre del 2020 a causa di un malfunzionamento delle pompe che servivano per evitare che i due piani interrati si riempissero d’acqua, come poi successo. Dopo aver ricevuto un finanziamento di 500mila euro da parte della Regione Toscana, ed aver dovuto fare i conti – complice l’aumento dei costi delle materie prime e del codice appalti – con un raddoppio delle risorse necessarie per l’intervento, salito con la progettazione e l’importo complessivo dei lavori a 779.300 euro, alla fine del 2023 si è aperta la gara d’appalto che ha visto la partecipazione di ben 65 aziende.

In questi giorni, dopo tutte le verifiche, si è pertanto proceduto all’assegnazione dei lavori alla Edil Global Srl di Formia, provincia di Latina, che ha vinto il bando proponendo un ribasso di gara – come previsto dalla legge – del 20,3% (la soglia massima era del 20,67%): in questo modo si ottiene un costo complessivo dell’intera opera che scende a 620mila euro. Considerando che l’azienda vincitrice ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di un milione e 95mila euro, un affare di non poco conto per la Edil Global.

Oltre al finanziamento regionale, il resto del costo verrà coperto da avanzi di amministrazione per un parcheggio utilissimo per l’area ex Breda e, soprattutto, l’unico sotterraneo della città (è rimasto operativo il piano scoperto, nel frattempo).

Un progetto di riqualificazione ben più ampio che prevede anche un upgrade in termini di sicurezza, visto che spesso la zona è divenuta un ricettacolo per spacciatori e sbandati. Dovranno essere installati, infatti, cancelli anti-intrusione, un totale restyling dell’impianto antincendio dei due piani interrati e si potrà entrare nel parcheggio solo dopo aver pagato l’ingresso.

E poi altre opere come una nuova fermata dell’autobus, un fontanello dell’acqua e la postazione di ricarica per auto e bici elettriche. Adesso l’obiettivo è far partire i lavori entro l’estate per poi concluderli nel corso del 2025.