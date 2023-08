San Bartolomeo, la festa dei bimbi Oggi le benedizioni nella chiesa

Da tempo, anno dopo anno, si rinnova uno tra gli eventi più attesi dell’estate pistoiese, la Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini. Una celebrazione molto sentita e partecipata dalla città, che alterna momenti liturgici a momenti di divertimento dedicati ai più piccoli, con la presenza nell’area di piazza San Bartolomeo del tradizionale mercato dei banchi di giocattoli e dolci con l’immancabile “corona di San Bartolomeo” realizzata con grossi biscotti di pasta frolla chiamati “pippi”, alternati a confetti e cioccolatini, che viene messa al collo dei bambini. Una golosità tipicamente pistoiese.

I festeggiamenti si sono aperti ieri alle 17.30 con i primi vespri e la benedizione dell’olio. Si è proseguito poi con la messa e la benedizione dei fedeli nella chiesa di San Bartolomeo. Oggi è prevista la celebrazione di tre messe sempre nella chiesa dedicata all’apostolo Bartolomeo: la prima alle 8, la seconda alle 10 celebrata dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli e la terza alle 19. Le benedizioni, che si interromperanno solo durante le celebrazioni, andranno avanti fino alle 13 e poi riprenderanno alle 15.30 per terminare alle ore 23. Durante la festa nel giardino della chiesa di San Bartolomeo è prevista l’animazione per bambini e come sempre intorno a piazza San Bartolomeo, sia mercoledì che giovedì, saranno presenti i banchi dei chicci e dei giocattoli. In occasione della Festa di San Bartolomeo, i Musei Civici saranno aperti con ingresso gratuito. Oggi il Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico dalle ore 15 alle 19.