Salire sulla macchina del tempo con i libri

Largo ai ragazzi, largo ai libri. Prosegue senza sosta la sua cavalcata il Premio Ceppo che, con la sua costola "Per l’infanzia e l’adolescenza", si rivolge al pubblico dei più giovani e lo fa con una serie di appuntamenti che si svolgeranno da oggi, martedì 8, a giovedì, 10 aprile, protagonista lo scrittore Paolo Di Paolo, che il Premio Ceppo per l’infanzia e l’adolescenza se l’è aggiudicato su verdetto della giuria letteraria: "Per la sua capacità di restituire nei libri alle giovani generazioni le atmosfere, le fragilità e le dimensioni emotive della società contemporanea con uno sguardo sempre attento al rapporto con il passato e la memoria". S’inizia con una lecture attesa per domani, mercoledì, alle 15.30 all’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio dall’evocativo titolo "Libri per salire sulla macchina del tempo". Quella sede sarà la stessa scelta per presentare il nuovo libro di Di Paolo, "Nuovi cieli, nuove carte" (Giulino Perrone Editore, 2025), raccolta dei racconti che l’autore ha scritto all’età di vent’anni. I suoi inizi insomma, dove già s’intravedono i semi delle opere future, esplorando i nodi che resteranno fondanti della sua scrittura: l’irreversibilità del tempo, la ‘furia del dileguare’, gli atti mancati o incompiuti. La letteratura che diventa realtà aumentata e, in definitiva, un modo di stare al mondo. Classe 1983, Di Paolo ha esordito nel mondo del libro pubblicato nel 2003, dedicando in seguito parte della sua produzione letteraria anche allo specifico pubblico dei bambini e dei ragazzi; ha lavorato anche per il teatro e collabora con quotidiani e radio. Su Rai Radio 3 in particolare ancora oggi conduce la trasmissione "La lingua batte".

In questa tre giorni di libri, libri e ancora libri si svolgerà anche il Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi, sempre alla San Giorgio, dal cui esito dipenderà la vincita di buoni libro offerti dalla Fondazione Chianti Banca, da spendere nelle librerie Giunti al Punto che sostengono il Premio. "Sono stati più di 800 i ragazzi partecipanti al Ceppo Ragazzi 2025, provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di tutta la provincia di Pistoia, ma anche di Prato, segno della diffusione del Premio – ha detto il presidente Paolo Fabrizio Iacuzzi –. Le recensioni premiate sono oltre cento, realizzate dagli studenti delle secondarie di primo e secondo grado. Tutti i vincitori (e gli oltre 150 segnalati) dialogheranno con lo scrittore e sarà così una formidabile occasione per un confronto aperto e sincero. E anche quest’anno la sezione "Le parole del Ceppo Ragazzi per star bene" è andata oltre ogni previsione, con oltre cento recensioni, segno che i ragazzi hanno necessità di raccontarsi attraverso i libri che leggono e le esperienze vissute". Il Premio ha il patrocinio del Ministero della Cultura, il sostegno della Fondazione Chianti Banca, con la compartecipazione del Comune di Pistoia, della Biblioteca San Giorgio, del Consiglio regionale della Toscana, nell’ambito della Festa della Toscana, e della Regione Toscana.

l.m.