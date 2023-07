Saldi e divertimento C’è lo shopping di sera

Dopo il successo di pubblico colto al via, il 6 luglio scorso, grazie all’AVIS e alla sua Notte Rossa, che ha riempito le strade e le piazze del centro di Pistoia con spettacoli e intrattenimento all’insegna della solodarietà, tornano a Pistoia i "Percorsi Notturni", l’iniziativa che coiniuga shopping ed eventi.

Il secondo appuntamento con lo shopping serale, con i negozi del centro aperti fino alle 24, con i saldi di fine stagione e con l’intrattenimento è in programma per stasera. L’evento, che si tiene con cadenza settimanale, viene organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato con il Patrocinio del Comune di Pistoia. Il format prevede sempre, accanto alla possibilità di fare acquisti a prezzo di saldo, una serie di attività, che vanno dall’animazione ai mercatini, per intrattenere i partecipanti.

La prima serata, quella del 6 luglio, coincisa peraltro con la "Notte rossa" dell’Avis provinciale di Pistoia e con l’inizio dei saldi, ha visto sfilare per le vie del centro migliaia di persone.

Questo secondo appuntamento verrà impreziosito dalle attività per bambini previste in via Curtatone (trucco, animazione, musica) contornate dalle esibizioni di artisti di strada e incentivate dai commercianti della via, da un’esposizione di prodotti dei commercianti della Galleria Nazionale: accessori, giocattoli per bambini, abbigliamento, articoli beauty, bijoux e dimostrazioni sartoriali e dal tradizionale mercatino di oggettistica di via Roma.

L’esperienza del giovedì sera sarà impreziosita dalla ricca offerta enogastronomica che la città offre nelle vie e nelle piazze del cuore del Centro Storico. Socialità, shopping e divertimento premuti in una serata.