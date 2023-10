Sabato Letterario, Presentazioni a Biblioteca San Giorgio e Libreria Lo Spazio

In arrivo un sabato letterario con due nuove presentazioni in due importanti presidi culturali cittadini, la biblioteca San Giorgio e la libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22. Si parte alle 17 nella Sala Manzini della biblioteca dove l’autrice Alessandra Bini Carrara introdurrà il suo libro dal titolo "Flavia Farina Cini nata Cantagalli. Teatro e artigianato artistico tra Firenze e la Montagna pistoiese nella prima metà del Novecento" (Polistampa, 2022) accompagnata dallo storico Andrea Ottanelli e dalla storica dell’arte Elena Zinanni. Alle 18 a Lo Spazio sarà invece la volta di "Bolaño selvaggio. Un racconto tra oralità e letture" a cura di Ilide Carmignani (che di Bolaño è la traduttrice nelle edizioni italiane Adelhpi per la prosa e in quelle Sur per la poesia) con Matteo Moca, in un evento realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Delpresto. Ingresso libero per entrambi gli appuntamenti.