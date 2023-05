Delitto Kercher, Rudy Guede incontra gli studenti a Pistoia

Pistoia, 31 maggio 2023 – Gli Istituti De Franceschi Pacinotti ed Einaudi con la collaborazione dell’associazione Culturidea hanno organizzano stamani, 31 maggio, in sala Maggiore del Comune un incontro con Rudy Guede unico condannato, per concorso in omicidio, per il delitto di Meredith Kercher uccisa nella notte fra il 31 ottobre e il primo novembre del 2007.

L’analisi dei vari gradi di giudizio, le motivazioni di condanne, assoluzioni, ricusazioni sono stati oggetto del lavoro imparziale e approfondito di Fausto Malucchi, prorettore Università di Criminologia di Vibo Valentia ed Elena Baldi docente del medesimo Istituto. Al convegno era presente la dirigente scolastica professoressa Elena Pignolo ed è stato brevemente introdotto dal professore Riccardo Fagioli.