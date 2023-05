Rotatorie in via Fermi: altre chiusure temporanee a causa del cantiere

Pistoia, 19 maggio 2023 – Il cantiere è diventato operativo alla fine del gennaio scorso e doveva avere una durata di 45 giorni lavorativi prima di rivoluzionare interamente la viabilità lungo via Fermi. Invece, i tempi per le due nuove rotatorie in corrispondenza del sottopasso (con svincolo) della Tangenziale Est non sono ancora conclusi e, anzi, adesso il Comune annuncia nuovi provvedimenti per la viabilità.

Dopo che è stata chiusa la rampa d’accesso alla Tangenziale, da lunedì 22 maggio non si potrà transitare nemmeno tra via Galvani e la zona del palasport in direzione est, rischiando di andare ad ingolfare ulteriormente tutti i flussi almeno fino al prossimo 9 giugno. Al momento è stata conclusa la costruzione dei marciapiedi laterali e adesso si continua con l’isola spartitraffico centrale: complessivamente l’intervento ha un valore di 450mila euro. Un aspetto fondamentale è che la geometria dello spartitraffico garantirà le manovre anche ai mezzi pesanti grazie a una fascia sormontabile. In programma anche nuovi attraversamenti pedonali e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale.

«Si tratta di un’opera particolarmente importante, strategica, attesa, che permetterà ai veicoli di entrare e uscire dalla zona industriale utilizzando principalmente la tangenziale e alleggerendo le altre strade di accesso, mettendo anche in sicurezza lo svincolo – evidenzia l’assessore alla mobilità e infrastrutture Alessio Bartolomei – Speriamo che nel frattempo anche la Provincia possa risistemare la Tangenziale Est in tempi brevi, come annunciato, in modo che tutta la viabilità della zona possa tornare alla normalità. Sappiamo che i lavori potrebbero creare disagi alla circolazione: i provvedimenti alla viabilità sono necessari per permettere la realizzazione dell’opera in sicurezza per lavoratori e automobilisti».

I provvedimenti saranno in vigore fino al prossimo 9 giugno. Nello specifico, in via Fermi (tratto tra via Galvani e via Ungaretti) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico sarà deviato sulla parte della carreggiata non interessata dai lavori mediante restringimento o deviazione di corsia. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

In via Fermi (nella corsia di transito in direzione Est - cioè verso il Palazzetto dello Sport, in corrispondenza della SP 47 Tangenziale Est) sarà vietata la circolazione. Il percorso alternativo si snoderà in via Galilei e via Ungaretti per poi immettersi di nuovo in via Fermi, superando così il tratto di strada chiuso. Per chi proviene dal centro città sarà possibile raggiungere la rampa per immettersi sulla Tangenziale Est in direzione sud (quindi in direzione Prato e Autostrada A11). In via Galilei (tratto tra via Fermi e via Ferraris) e via Ungaretti (tratto tra via Saba e via Fermi) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per agevolare la viabilità lungo l’itinerario alternativo. In via Fermi (nel tratto tra via Galilei e la Tangenziale Est) sarà istituito divieto di transito ai veicoli con una massa superiore a 26 tonnellate.