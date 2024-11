Pistoia: rotatoria a Spazzavento per snellire il traffico

Pistoia, 12 novembre 2024 – Nonostante l’apertura definitiva del raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini sia ancora abbastanza lontana, e nel frattempo si procede con le chiusure temporanee della linea per l’avanzamento del cantiere come avviene anche in questo weekend, si va avanti con le opere compensative che devono andare a mitigare le problematiche sulla viabilità ed aggiornarla al nuovo tracciato.

Nella fattispecie, come pubblicato in una apposita determina della Provincia, sulla SR435 “Lucchese” nel tratto della variante di Spazzavento sarà realizzata una nuova rotonda, di raggio piuttosto ampio, che sarà costruita nel tratto che va dal sottopasso della ferrovia stessa, venendo dalla città, ed il distributore di carburanti. Un’opera necessaria come quella che si trova qualche centinaio di metri più avanti, già attiva da più di un anno, che ha permesso di raccordare al meglio il traffico di via di Montebuono.

In questo caso l’opera, della quale è stata depositata la progettazione realizzata da Uteco, Si.Me.Te., Italiana Sistemi e Igeas Engineering col direttore della stessa rappresentato dall’ingegner Nando Granieri, dovrà servire a far respirare, e dare una via d’uscita, a coloro che gravitano intorno a via Arcale e via Nuova dell’Arcale che si troverebbero chiusi a nord dopo la soppressione del passaggio a livello di via Tazzerina e Sardigna e per evitare loro, da un lato, di doversi fare più di un chilometro verso sud per confluire nella suddetta rotatoria di via Montebuono e, dall’altro lato, dover raggiungere via di Bargi e poi entrare dentro Pontelungo per avvicinarsi alla città.

Un’opera che non sarà di facilissima realizzazione soprattutto perché i livelli delle varie strade da congiungere si trovano sfalsati fra di loro e ci sarà da mettere mano in maniera importante ai due terrapieni che sono adiacenti alla stessa provinciale “Lucchese”, all’inizio del tratto di variante di Spazzavento.

Da quel che emerge dai dettagli della progettazione, visto che la viabilità non potrà essere interrotta trattandosi di un’arteria stradale fondamentale per l’asse Pistoia-Montecatini, in una prima fase verrà sistemata la parte ovest con la realizzazione del primo quarto della rotatoria mentre la seconda fase prevederà di far defluire il traffico nella parte già costruita, non procedendo più in senso rettilineo ma dovendo fare una parte di curva, per poter metter mano al resto dell’infrastruttura. In questo modo, con la costruzione di questa seconda rotatoria, si andrà a porre fine anche al problema della velocità nel tratto di strada in questione, visto che proprio la zona nel corso degli anni è stata teatro di incidenti, purtroppo alcuni anche mortali. L’iter, comunque, è soltanto all’inizio e adesso si dovrà procedere con i vari passaggi burocratici per far partire il cantiere.