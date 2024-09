Ponte sulla Montalese. Due mesi di lavori. Niente traffico pesante

La Provincia di Pistoia comunica che da mercoledì 9 ottobre partiranno i lavori sul ponte sulla strada provinciale Montalese, a Pontenuovo. I lavori dureranno in una prima fase 15 giorni e, se dopo una accurata verifica saranno necessari interventi di demolizione e ricostruzione delle parti strutturali del vecchio ponte, proseguiranno in una seconda fase per altri 45 giorni. Sono previsti, in coincidenza con i lavori, cambiamenti rilevanti alla viabilità destinati a provocare molti disagi agli utenti della strada e anche a coloro che viaggiano in autobus. Nella prima fase, della durata prevista di 15 giorni, il ponte sarà sottoposto, secondo il comunicato della Provincia: "A intervento di scarificatura per controllare lo stato in cui versano le strutture essenziali".

Durante questo periodo di due settimane il traffico sarà regolato con un senso unico alternato. Inoltre, sempre secondo il comunicato della Provincia: "Considerando l’impossibilità, altrimenti, di svolgere in sicurezza le attività di demolizione previste, non sarà consentito il transito agli autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus di linea, per i quali la Provincia ha tempestivamente chiesto ad Autolinee Toscane un percorso alternativo".

Si ricorda che da quando sono iniziati i lavori sulla variante il traffico pesante era stato di nuovo indirizzato sulla Montalese. L’impatto maggiore sulla viabilità ci sarà però in una eventuale seconda fase, che sarà decisa dopo che al termine della prima fase saranno accertate le condizioni delle parti strutturali del ponte. "Dopo la prima fase di interventi il ponte sarà sottoposto a nuove verifiche – afferma la Provincia – e, qualora i controlli sulle strutture essenziali lo rendessero necessario, sarà prevista la completa chiusura del ponte fino all’ultimazione della fase di demolizione-ricostruzione delle parti strutturali, che richiederà circa quarantacinque giorni".

A proposito dei lavori sulla Montalese, l’assessore del Comune di Pistoia Leonardo Cialdi, intervenendo in consiglio comunale, oltre a menzionare i prossimi lavori al ponte di Pontenuovo ha anche fatto presente che ulteriori modifiche alla circolazione, e quindi disagi per gli utenti, sono da prevedersi in relazione ai lavori per la realizzazione della ciclovia del Sole. L’assessore non ha fornito tempistiche per tali interventi. I disagi dovuti ai lavori al Pontenuovo confermano la necessità di una variante alla Montalese invocata da tempo dai comitati civici di Pontenuovo e Santomato.

Intanto stasera si terrà un incontro pubblico sull’autovelox del Pontenuovo che si svolgerà su iniziativa dell’Auser di Montale al circolo Arci di via Martiri della Libertà 54 a Montale. Sarà un incontro informativo, con la partecipazione di esperti, in cui si tratterà anche della possibilità di chiedere un rimborso da parte dei tanti multati.

