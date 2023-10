Rivivere 'Il Mestolo', Una Serata Speciale al Teatro Moderno

Una serata speciale al teatro Moderno, domani alle 21, per fare rivivere l’associazione culturale ‘Il Mestolo’ che fu particolarmente attiva negli anni Ottanta e Novanta. L’evento ‘Il Mestolo mesta’ nasce proprio per rievocare questa intensa attività. ‘Il Mestolo’ aveva come finalità riunire e valorizzare tutte le arti e i talenti locali di ogni età e conservare la memoria del territorio. Tantissimi gli eventi organizzati, tra poesia, canto, letteratura, pittura, scultura, fino ad una minuziosa ricostruzione della ‘Casa del contadino’ nei locali della Compagnia della parrocchia di San Piero, rimasta memorabile per tantissimi visitatori. Le idee, fra i componenti del ‘Mestolo’, si accendevano soprattutto nei convivi nella mitica trattoria di ‘Ovidio’. L’iniziativa di domani è stata curata da Alfiero Biagini e Mauro Pastacaldi, con la collaborazione di Roberto Bonacchi. Nelle serate del ‘Mestolo’ le poesie venivano lette dal compianto Vivaldo Matteoni, in questa occasione saranno invece lette dai ragazzi delle ‘Radio libere Agliana’. Si alterneranno varie arti per rievocare ‘Il Mestolo’: musica, poesia, pittura, scultura, danza e canto.