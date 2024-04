Ritiro spirituale a San Patrignano. In cento in partenza con don Paolo

I ragazzi che si preparano alla Cresima nella parrocchia di Montale andranno in visita alla Comunità di San Patrignano sabato prossimo, 13 aprile. L’iniziativa del preposto don Paolo Firindelli ha avuto, nel giro di pochi giorni, una risposta entusiastica da parte dei ragazzi e delle loro famiglie, tanto che sabato mattina, alle 6, partiranno due pullman con un totale di oltre cento persone per raggiungere San Patrignano e trascorrervi l’intera giornata. "Invece del consueto ritiro spirituale prima del sacramento della Cresima – spiega Don Paolo – ho pensato di organizzare questa visita a San Patrignano, sarà un’esperienza costruttiva e positiva per i nostri ragazzi in ottica di prevenzione alle problematiche delle dipendenze che purtroppo stanno dilagando sempre più". La giornata a San Patrignano prevede la visita alle molteplici attività che vi vengono svolte e i cresimandi di Montale pranzeranno insieme a tutti i ragazzi della Comunità. E’ previsto anche un incontro specifico sul tema delle dipendenze.

"Noi parroci e in generale noi adulti possiamo parlare molto su questo problema – dice don Paolo –, ma conta molto di più quello che possono dire i ragazzi ospiti di San Patrignano raccontando la loro vicenda sul percorso che porta, con difficoltà, a uscire dalle dipendenze". L’idea della visita a San Patrignano per i ragazzi della Cresima ha ricevuto molti e convinti consensi e plausi sui social e molti genitori hanno auspicato che venga riproposta anche in futuro. "Complimenti don Paolo – ha scritto una mamma su Facebook – sempre un passo avanti". In effetti si tratta della prima iniziativa di questo genere organizzata a Montale e la parrocchia ha saputo indicare, in modo semplice, ma concreto, la via maestra da seguire nell’azione contro le dipendenze, che è quella della informazione e della prevenzione.

"E’ solo una piccola cosa quella che facciamo sabato - afferma Don Paolo –, ma crediamo che sia importante per i nostri ragazzi". Certamente una visita di due pullman a San Patrignano non può certo pretendere di avere effetti risolutivi, ma è un seme che può far nascere riflessioni e soprattutto una maggiore consapevolezza. In effetti anche al catechismo ci insegnavano che con la Cresima si ricevevano i sette doni dello Spirto Santo, tra quali ci sono anche la scienza e l’intelletto. A San Patrignano si può imparare qualcosa di utile. La parrocchia di Montale ha dato un esempio.

Giacomo Bini