Ristrutturare o rimodernare? La proposta di Simone Baroncelli per creare valore sociale

Pistoia, 30 giugno 2025 – La scelta fra ristrutturare e rimodernare non è solo un esercizio di contabilità ma un vero e proprio cambio di paradigma. Lo ha ribadito Simone Baroncelli, socio della storica impresa Edilasfalti Srl, ospite del secondo episodio del podcast Scenari Immobiliari di Scrigno Immobiliare, condotto da Olivia Vennari e intitolato “Casa: Ristrutturare o Rimodernare?”. "La differenza principale non è solo economica, ma concettuale - spiega Baroncelli - Il rimodernamento rispetta l'esistente migliorandolo, mentre la ristrutturazione prevede una trasformazione più radicale dell'immobile."

L’imprenditore — forte di anni di esperienza sui cantieri toscani — ha messo a confronto i due approcci: da un lato interventi puntuali che elevano estetica e funzionalità, dall’altro un ridisegno strutturale che può cambiare pelle a un intero edificio. Una distinzione che incide su progettazione, costi, tempi e ritorno dell’investimento. Le strategie cambiano anche in base all’età di chi compra o possiede casa. “Gli acquirenti più giovani tendono a privilegiare interventi di rimodernamento, spesso più sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale. Gli over 50, invece, vedono nella ristrutturazione completa un investimento a lungo termine, ideale per la propria dimora definitiva.”

E quando l’edificio è vincolato? Il discorso si fa ancora più delicato sulle proprietà storiche o protette: "In questi contesti - sottolinea l’esperto - ogni scelta deve essere attentamente calibrata, tenendo conto dei vincoli esistenti e della necessità di competenze specialistiche che non tutti gli operatori possiedono."

A tirare le fila dei progetti complessi c’è una figura che, secondo Baroncelli, sarà sempre più centrale: il general contractor. "In un mercato sempre più complesso e normato", spiega, "avere un unico referente che coordina tutte le fasi del cantiere, dalla progettazione alla consegna, è diventato un requisito essenziale per garantire qualità, tempi e costi sotto controllo."

Le tendenze che avanzano sono digitalizzazione dei processi, materiali innovativi, tecniche costruttive sostenibili e un’attenzione crescente all’impatto sociale degli interventi, direttrici che, a giudizio dell’imprenditore, guideranno il settore nei prossimi anni.