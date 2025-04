Riqualificazione dei cimiteri. Al via lavori sul Principale: “E’ un grande patrimonio”

Pistoia, 2 aprile 2025 – Lavori in corso per un importante intervento di manutenzione straordinaria al loggiato meridionale del cimitero Principale. Si tratta di un progetto che impegna l’amministrazione comunale con un investimento di 170mila euro e interessa l’intera lunghezza del loggiato situato sul lato destro, nella parte sud del complesso. “Questi interventi si sono resi necessari a causa del distacco del controsoffitto in cartongesso, installato negli anni Duemila, e della presenza di alcune parti a rischio crollo – spiega Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici. – Insieme alla costante manutenzione e alla programmazione che portiamo avanti nei numerosi cimiteri del territorio comunale, confermiamo ancora una volta la volontà dell’Amministrazione di tutelare e conservare il grande patrimonio cimiteriale, presente in modo rilevante nel nostro territorio. Vogliamo garantire la cura e il mantenimento di luoghi dignitosi e sicuri, nel rispetto della memoria collettiva e del ricordo”. Invece al cimitero delle Grazie si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di sistemazione dei muri perimetrali. Al contempo, nel cimitero di Sant’Angelo sono stati ultimati gli interventi di tinteggiatura sia all’interno che all’esterno del fabbricato loculi centrale e di quello laterale, oltre a quelli riguardanti la cappella, restituendo a questi spazi un aspetto rinnovato e più decoroso. Un’attenzione particolare viene dedicata al cimitero di Chiazzano, dove gli interventi avviati lo scorso anno continuano con attività di monitoraggio e indagini tecniche.

Anche in altre aree cimiteriali sono in programma nuovi interventi. Al camposanto di Piteccio – spiega l’amministrazione – sarà a breve ripristinata la gronda, danneggiata dal forte vento delle scorse settimane. Parallelamente, l’ufficio cimiteri sta predisponendo gli elaborati progettuali di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi ossarini nei cimiteri di Santomato, Chiesina Montalese e Spedaletto. In quest’ultimo, l’intervento sarà accompagnato dalla manutenzione della copertura della cappella cimiteriale. Già completati, invece, i nuovi ossarini nei cimiteri di Pieve a Celle e Sammommè, che hanno contribuito ad ampliare e migliorare gli spazi destinati alla memoria.