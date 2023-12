Rinforzo per l’Aglianese. Ecco il jolly Della Pietra

Nuovo colpo in entrata per l’Aglianese. Dopo aver rilevato gli ex arancioni Valentini e Silvestro, il club neroverde ha annunciato il tesseramento di Vincenzo Della Pietra, jolly offensivo classe 2002, con trascorsi importanti seppur in relazione alla giovane età.

Questo il comunicato ufficiale del club: "La società Aglianese Calcio 1923 ha piacere di annunciare che l’attaccante Vincenzo Della Pietra è un giocatore neroverde. Il classe 2002, che può coprire tutti i ruoli del fronte offensivo, nonostante la giovane età vanta oltre 50 presenze nei professionisti vestendo le maglie di Monterosi e Juve Stabia. Nelle file delle Vespe per lui anche una presenza in Serie B nella stagione 2019/20".