Rincari, è stato un gennaio nero Agliana e Quarrata sono le regine

Allargando l’orizzonte dal territorio comunale a quello provinciale, la musica non cambia a Pistoia: acquistare un immobile residenziale non è mai costato così tanto come adesso negli ultimi due anni. Anzi, non si vedevano prezzi talmente alti dal dicembre del 2018. Nel mese passato, il valore di una casa in vendita ha toccato la media di 1.515 euro al metro quadro, con un aumento del 2,36% rispetto al gennaio del 2022 (1.480 euro al metro quadro).

Ma qual è il comune pistoiese dove la richiesta è più esosa? In vetta c’è Agliana, l’unico assieme a Montale a scollinare quota 2mila euro per metro quadro (2.099 euro e 2.077 euro). Ben più distanti gli altri: sul terzo gradino del podio troviamo Quarrata con 1.814 euro. Il comune di Pistoia è quarto con 1.589 euro, di un soffio davanti a quello di Serravalle Pistoiese (1.587 euro). Le sole realtà sotto ai 1000 euro sono Marliana (948 euro), San Marcello Piteglio (893 euro) e infine Sambuca Pistoiese (579 euro).

Sono invece in leggera flessione i prezzi riguardanti gli affitti: se a novembre e a dicembre occorrevano in media 8,13 euro mensili per metro quadro, adesso siamo a quota 8,06, un valore comunque in crescita del 2,03% rispetto a quello di un anno fa (7,90 euro mensili al metro quadro).

Dove si spende maggiormente è Quarrata con una media di 11,08 euro mensili per metro quadro. Quarrata che in classifica precede Agliana (10,82 euro). Sopra ai 9 euro non ci sono altri comuni nella lista di Immobiliare.it, che - ricordiamolo - tiene conto di tutti i tipi di immobili residenziali. Uzzano arriva a 8,78 euro, Lamporecchio a 8,71, mentre Pistoia e Serravalle Pistoiese si fermano a 8,26, Montecatini a 8,23. In fondo si legge il nome dei comuni di Marliana con 5,59 euro e di Sambuca Pistoiese con 5,3, gli unici a non superare i 6 euro di media.

