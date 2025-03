Rinasce il nuovo circolo Arci Gramsci: tante proposte per la comunità

Eletto il nuovo consiglio del circolo Arci Gramsci, nella frazione di Catena. Guido Del Fante è il nuovo presidente, prosegue l’impegno del suo predecessore Federico Bonacchi. La nuova vicepresidente è Carolina Acciai. Nell’assemblea dei soci, che sono più di 150, sono state presentate anche le attività dell’ultimo triennio e per il futuro.

"Ringrazio chi ha contribuito al rinnovo del consiglio e i consiglieri per avermi indicato come presidente – dichiara Guido Del Fante -. Da quando, con Federico, abbiamo iniziato le nuove attività tre anni fa, siamo riusciti a riportare il circolo ad essere un punto importante per la comunità, soprattutto dopo la chiusura dovuta al Covid. Ringrazio Federico per la fiducia e il percorso che continueremo a fare insieme, così come tutte le volontarie e volontari che si stanno dando da fare nella pizzeria, per i corsi yoga, gestire i laboratori per i bambini e tanto altro. Sono tante le attività che abbiamo in ponte – continua Del Fante – e sono contento di vedere così tanto impegno di chi dedica il proprio tempo libero per questo spazio. Invito chiunque abbia voglia di fare un po’ di volontariato a venire al circolo, le attività da progettare insieme sono tante. Non vediamo l’ora di inaugurare la biblioteca che abbiamo realizzato con oltre 500 volumi per il prestito".

Federico Bonacchi aggiunge: "Sono felice di essere in questo gruppo per continuare a tenere attivo il circolo. Continuerò il mio impegno per dare un contributo alla realizzazione di questo nuovo progetto per i cittadini della Catena e del circolo". Dichiara impegno a proseguire "nell’incessante lavoro per rendere il circolo sempre più animato da iniziative e persone" la neo vicepresidente Carolina Acciai. Tanto entusiasmo anche nei nuovi consiglieri, Serena Galardini e Michele Tanturli, per portare avanti i progetti del circolo Gramsci: attività educative, ricreative e culturali di vario tipo, laboratori per i più piccoli, saletta studio, con l’obiettivo di rendere questo spazio sempre più importante per il quartiere e per la comunità.

Piera Salvi