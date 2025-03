"Rimborsare le multe illegittime". Nasce il gruppo dei sanzionati

"Chiediamo che sia ripristinata la fiducia dei cittadini verso le istituzioni rimborsando chi ha pagato multe illegittime". La richiesta, rivolta al sindaco di Pistoia, viene da un gruppo di cittadini formatosi a Montale che si definisce "Gruppo di Coordinamento dei sanzionati illegittimamente con l’autovelox di Pontenuovo". "Abbiamo da sempre sostenuto – afferma il primo comunicato stampa del Gruppo di Coordinamento – che i cittadini hanno pagato le multe perché provenivano da un organo di polizia e, quindi, si sono fidati della legittimità del suo operato. Per questo motivo – continua il comunicato –, riteniamo che il Comune di Pistoia debba rispettare i principi costituzionali di lealtà, correttezza, collaborazione, buona fede e buona amministrazione della cosa pubblica, non trattenendo somme derivanti da attività sanzionatorie illegittime e ingiustificate. Chiediamo al Sindaco – continua il Gruppo di Coordinamento – di agire con il dovuto rispetto nei confronti di coloro che si sono visti sottrarre dalle tasche oltre un milione e 200mila euro per violazioni non previste da alcun provvedimento. Una norma giuridica è composta da precetto e sanzione. Nel caso delle multe di Pontenuovo è stata applicata la sanzione in mancanza del precetto, visto che nessuna ordinanza è stata adottata. Riteniamo che il sindaco di Pistoia – conclude il comunicato – debba fare in modo che sia ripristinata la fiducia di migliaia di persone verso l’istituzione".

Il provvedimento di cui il gruppo lamenta la mancanza è l’ordinanza istitutiva del limite di velocità di 40 chilometri orari, un’ordinanza che a detta dell’amministrazione comunale di Pistoia "non è stata trovata".

Intanto oggi, alle 14.30, si terrà una commissione consiliare dedicata alla mozione dei consiglieri Pd Paolo Tosi e Stefania Nesi che chiede al sindaco di rimborsare i multati con l’autovelox del Pontenuovo. Le multe fatte nei soli primi cinque mesi del 2024, fino alla cessazione dell’autovelox il 2 giugno, sono state oltre 34mila. Se si considerano anche quelle da settembre a dicembre 2023 si superano i 50mila verbali.

G.B.