Riecco la fiera di Casalguidi Stasera Fortis apre le danze Gran chiusura con De Piscopo

Oltre una settimana di spettacoli, mostre ed eventi ludico-culturali. Tutto pronto per la centotrentottesima edizione della Fiera di Casalguidi, che prenderà il via proprio oggi. La principale novità riguarda la durata dell’evento, che passerà dai sei giorni ormai canonici agli otto di questo 2023. I vari concerti ad ingresso gratuito si terranno in Piazza Gramsci, gli stand gastronomici e le esposizioni degli artigiani troveranno posto in Piazza Vittorio Veneto e l’area Franco Ballerini ospiterà l’esposizione dei mezzi e degli strumenti agricoli. Si parte ufficialmente stasera, quando sul palco arriverà il cantante Alberto Fortis. La serata di domani sarà invece dedicata alla bellezza femminile: la "Fashion Night" porterà in passerella le ragazze che vorranno partecipare alla prima edizione del concorso "Miss Fiera".

Dopodomani toccherà ancora alla musica nel segno degli Anni ‘70, visto che in piazza arriveranno i Cugini di Campagna per riproporre i principali successi della loro carriera. La sera seguente, i dj Rossano, Manuel G ed Andrea Leporatti riproporranno invece brani della disco Anni ‘80 e ‘90, mentre alle 18 in Comune verrà presentato il libro "I figli degli altri" di Paolo Ricci. Sabato prossimo si terrà le seconda edizione di "False & Friends", nel corso della quale il produttore musicale "False" porterà a Casalguidi alcuni cantanti emergenti del panorama nazionale. A condurre le danze sarà il "tiktoker" Fedeasso, mentre sul palcoscenico si alterneranno gli artisti Diego Lazzari, Cioffi (reduce dal programma televisivo "Battiti Live") e Will (che ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo).

Il calendario proseguirà quindi domenica 17 con la Festa dell’Uva (e con la presentazione del libro "Il mistero della Torre", alle 18 nella sala consiliare) che precederà l’esibizione di Tullio De Piscopo fissata per il prossimo lunedì. E a chiudere la manifestazione, il 19 settembre prossimo, saranno la tombola serale e l’estrazione della lotteria, con il gran finale rappresentato dallo spettacolo pirotecnico che darà idealmente appuntamento ai visitatori al 2024. Nel corso della rassegna, la Sala Francini ospiterà infine la "Mostra del Ricamo" e la mostra fotografica "Tra il sogno e l’invisibile".

Giovanni Fiorentino