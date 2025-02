Riconfermata la dottoressa . Paola David

È una conferma quella ottenuta dalla dottoressa Paola David, già presidente dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Pistoia, quale membro del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) per il prossimo quadriennio. Così si sono espressi i colleghi professionisti nei giorni scorsi. Per la dottoressa David si tratta della seconda esperienza nel Comitato, essendovi stata eletta anche nella tornata del 2021.

"Sono onorata della riconferma - commenta -. Il mandato precedente è stato complesso a causa della pandemia che ci ha impegnato molto anche nei percorsi di regolamentazione previsti dal Governo e nel sostegno ai colleghi. I temi rimasti aperti sono molti, non ultimo il completamento del Codice deontologico che contiamo di consegnare aggiornato ai tempi che cambiano".

Oggi le sfide sono molte e si riferiscono a difficoltà professionali che richiedono urgente trattazione. "La Federazione nazionale ha partecipato nei giorni scorsi al convegno intersindacale di Roma - rammenta David -. Tutti hanno manifestato le stesse criticità: disagio, delusione, senso di abbandono da parte delle istituzioni e la rivendicazione a far valere il diritto ad operare in serenità e sicurezza, chiedendo tempo adeguato da poter dedicare alla formazione e in libertà in un sistema sanitario che garantisca ai cittadini equità di trattamento di fronte alle cure. Infine, la depenalizzazione dell’atto medico necessaria per riconsegnare ai colleghi una professione che consenta di lavorare nelle stesse condizioni di fronte alla legge della quasi totalità dei medici in Europa e nel mondo. Oggi come in passato ci impegneremo al massimo e Pistoia farà la sua parte".