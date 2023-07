Riapre la galleria del Signorino Fine dei disagi sulla Porrettana

Con circa un anno di ritardo rispetto a quelli che erano i tempi previsti inizialmente, da domani la galleria del Signorino lungo la SS64 "Porrettana" tornerà finalmente transitabile in entrambi i sensi di marcia, andando così a porre la parola fine a lamentele, polemiche e lunghe code che si sono protratte per ventiquattro mesi su una delle principali arterie stradali che collegano la Toscana all’Emilia Romagna, con tutti i disagi che ne sono conseguiti.

Colpa, se così si può dire, del semaforo che regolava il senso unico alternato all’interno del tunnel e che, per far defluire gli incolonnamenti che si venivano a creare in entrambe le direzioni, aveva una durata del "rosso" che poteva variare dai quattro ai nove minuti, come riportato da apposito cartello.

Adesso, però, il fondamentale e costoso intervento all’interno della galleria è arrivato a termine e, quindi, si può tornare a transitare.

Rispetto al passato, le migliorie per chi si trova – già da settimane – a viaggiare lungo la direttrice sono evidenti: una perfetta illuminazione con le luci a led che rendono omogenea la visuale per il chilometro e centosei metri della lunghezza del tunnel; il nuovissimo rivestimento lungo tutta la volta dell’opera viaria e la realizzazione di un terrapieno in entrambi i sensi di marcia che è andato a ridurre la grandezza della carreggiata; infine, al centro, uno spazio (che prima non c’era) per agevolare il transito dei mezzi in massima sicurezza col divieto assoluto di sorpasso.

Il costo complessivo dei lavori è stato di circa 8 milioni di euro secondo quelle che erano le comunicazioni iniziali (giugno 2021) ma che potrebbero anche essere aumentati vista la lunghezza praticamente doppia del cantiere (24 mesi anziché 12) ed il dover fare i conti con l’incremento dei costi delle materie prime soprattutto nell’ultimo anno.

Nella zona, comunque, ci sarà da prestare ugualmente attenzione: il cantiere proseguirà ancora fuori carreggiata fino a settembre per la manutenzione dei ponti che ci sono nella zona, ma eventuali operazioni di collaudo degli stessi verranno comunque effettuate in orario notturno.

A dare per primo l’annuncio di questa riapertura, confermata poi anche da Anas, è stato lo scorso sabato il sindaco di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti, nel suo consueto punto settimanale informativo del proprio territorio, andando ad aggiungere anche la comunicazione dell’inizio di ulteriori lavori lungo la "Porrettana".

Come riporta una ulteriore ordinanza da parte di Anas, infatti, da ieri e fino all’11 agosto (escluso festivi e pre-festivi), ci saranno cantieri in movimento per andare a riasfaltare tratti di pavimentazione stradale particolarmente disastrati fra Capostrada e Ponte alla Venturina.

In tali casi, le chiusure non saranno superiore al chilometro di lunghezza e ci saranno ulteriori sensi unici alternati regolati da semaforo o da movieri.

