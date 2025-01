Restyling di via XX Settembre. Chiude la corsia preferenziale

PISTOIALa soluzione, per il momento provvisoria, sarà quella che a lavori ultimati ed a inaugurazione fatta della "Ciclovia del Sole" diventerà poi definitiva quindi per i pistoiesi, e per i residenti nella zona della stazione ferroviaria, sarà opportuno prenderci l’abitudine.

Con una apposita ordinanza, il Comune ha svelato i primi lavori propedeutici per il restyling di via XX Settembre, la strada che collega piazza Dante (e i treni) con Largo Treviso, ancora alle prese con lavorazioni che devono essere terminate.

Da lunedì prossimo, e fino al 7 febbraio, ci sarà la chiusura totale della corsia preferenziale degli autobus lungo via XX Settembre per permettere degli scavi per allacci alla rete idrica relativamente ai numeri civici dal 10 al 38. Oltre allo stop agli autobus, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada (non si potrà, quindi, nemmeno parcheggiare negli attuali posti liberi) e la deviazione del traffico sulla parte di carreggiata non interessata dai lavori.

Così facendo, gli autobus e i pullman di linea, una volta in Largo Treviso, per raggiungere la stazione dovranno passare per via Attilio Frosini e, successivamente, via Vittorio Veneto andando ad incrementare il traffico in due strade già a ridotta dimensione di carreggiata, con annesse problematiche in arrivo soprattutto nelle ore di punta. S.M.