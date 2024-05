Responsabile colto da un malore, i soccorsi

La prova speciale numero 1 del 41° Rally “Abeti e Abetone”, la “Torri di Popiglio”, è stata cancellata ieri pomeriggio perchè è stato necessario prestare soccorso al responsabile del team di decarcerazione (quello soccorre gli automobilisti incastrati nelle vetture) in servizio all’inizio della prova, che è stato colto da infarto. L’uomo, 53 anni, è stato subito soccorso dal medico presente sull’ambulanza in servizio sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Nel rispetto del regolamento sportivo – fa sapere l’ufficio stampa della gara –, l’azienda fornitrice del servizio di decarcerazione ha provveduto a sostituire il tecnico con un’altra persona abilitata in modo tale da poter disputare il secondo passaggio della prova, previsto alle ore 20.24 ieri ieri sera.