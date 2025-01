Regali per i bimbi musica e dolci

Mentre in piazza dell’Abetone si concludono questa sera, alle 19, i mercatini della Befana, oggi, lunedì 6 gennaio, festa della Befana, la Banda della Misericordia di Malmantile chiuderà le festività natalizie, alle 15 in Piazzale Europa. Ci saranno musica, dolcetti e divertimento. Sempre oggi, alle 15, la Befana incontra Babbo Natale a Pian degli Ontani, in piazza dell’Acerone, insieme porteranno regali per tutti i bambini, mentre a San Marcello, organizzata da Comitato parrocchiale e Pro Loco, ci sarà l’apertura straordinaria di tutti i negozi per l’intera giornata, a partire dalle 16 con street food, arriverà la Befana, accompagnata dalla musica di GJ Torpex.

a.n.