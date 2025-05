Referendum. Pronte altre iniziative

PISTOIAMeno di un mese al weekend referendario dell’8 e 9 giugno ed il circolo Pd "Hitachi-Schiano" prosegue la propria mobilitazione per la campagna sul "Si", alla luce dell’attenzione che i quesiti pongono in tema di diritti sul lavoro. Dopo l’assemblea pubblica organizzata circa un mese fa che ha riscosso un notevole successo di presenze, adesso il circolo adiacente allo stabilimento della più importante azienda del territorio, si mette in moto per altre iniziative.

"Nella precedente occasione di incontro – afferma il segretario del circolo Antonio De Filippo – abbiamo discusso e approfondito le motivazioni che hanno originato i referendum e ci siamo confrontati sugli scenari che si aprirebbero fin dal giorno dopo con la vittoria del "Si". Siamo però consapevoli che esiste un potenziale ostacolo che è quello del quorum. L’elevato tasso di astensionismo che caratterizza ogni tornata elettorale, unito alla scarsa informazione su questi temi, rende ardua l’impresa di portare al voto la maggioranza degli aventi diritto". Per avvicinare quante più persone possibile, il circolo organizza per il 29 maggio un "Calcio al Quorum", una sfida goliardica ed avvincente a calcetto con le formazioni dei promotori, e dei sostenitori, dei quesiti referendari: pertanto si sfideranno le squadre del Pd, dei Giovani Democratici, dell’Arci e della Cgil, ovviamente nei campi da calcetto adiacenti al circolo.

"Ci teniamo – conclude De Filippo – a lanciare un messaggio di fiducia e di speranza a ogni singola cittadina e ogni cittadino, ovvero che tutti contiamo". Al termine, per tutti, un conviviale aperitivo ad offerta libera.