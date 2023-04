Rassegna cinema estivo Pubblicato l’avviso

Ha preso il via il bando, redatto dal Comune, per la concessione del servizio di realizzazione della rassegna cinematografica estiva nell’area esterna retrostante all’edificio di Villa Baldi Papini, in Porta al Borgo. Il servizio sarà affidato per tre anni, quindi dal 2023 al 2025. Questo per ripetere le esperienze oramai storiche legate a questo spazio che servono per ravvivare le serate di luglio ed agosto, in special modo, di chi rimane in città e vuole godersi una serata sotto le stelle. E’ un appuntamento particolarmente apprezzato dai cittadini, l’occasione anche per poter vedere su un maxi-schermo le migliori pellicole che sono uscite nel corso dell’ultima stagione. "Il concessionario – spiegano dal Comune – dovrà realizzare e gestire ogni anno, indicativamente da metà giugno fino ai primi di settembre, un’area cinematografica opportunamente allestita, garantendo una programmazione sette giorni su sette e con una molteplicità di titoli, prime visioni e non. Le proiezioni dovranno essere previste, quindi, dal lunedì alla domenica, con termine entro la mezzanotte".

Tra i requisiti richiesti dal bando, pubblicato sul sito Internet del Comune nell’area tematica "Cultura", un adeguato livello di esperienza e capacità organizzativa nel settore dei servizi cinematografici, con attività analoghe svolte negli ultimi due anni. La concessione ha un valore complessivo, per i tre anni in oggetto, di 126.800 euro. La scadenza del bando è prevista per le ore 12 di mercoledì 3 maggio.

Tutti i dettagli del bando e l’indicazione delle modalità di partecipazione anche sul web al sito del Comune (www.comune.pistoia.it).

Per chiarimenti e info: [email protected] oppure via Pec [email protected]